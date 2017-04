Minu abikaasa töötab asutuses graafiku alusel – viis päeva tööl ja viis päeva vaba. Kuidas peaks ta jääma puhkusele?

Kas alates sellest päevast, kui peaks algama viiepäevane töötsükkel (nagu ma ise sooviksin) või alates n-ö enda viiepäevase tsükli vabade päevade alguses, nagu siiani tööandja on otsustanud, sõltumata sellest, mis ta aasta alguses puhkusegraafikusse on kirjutanud? Jurist: "Tööandja koostab puhkuste ajakava, arvestades võimalusel töötajate soovidega, kuid lähtudes ennekõike ettevõtte vajadustest. See tähendab, et puhkuse määramisel otsustab tööandja muu hulgas ka puhkuse alguse aja."