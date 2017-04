Olen vanaema ja kasvatan üksi kaht alaealist tütrelast. Minu tütrelt, kes on alkohoolik, on vanemlikud õigused ära võetud.

Laste isa(d) on teadmata. Mina olen nende laste ametlik eestkostja ja saan ka eestkostja raha. Kas mul on õigus kahe lapse kasvatamise eest nõuda oma tütrelt elatist? Kui jah, siis mismoodi seda asja ajada? Jurist: "Kindlasti on eestkostjal õigus nõuda eestkostetavate nimel laste vanemalt elatist. Elatise nõude saab esitada laste elukoha järgsesse kohtusse. Ka võib eestkostja taotleda elatisabi, kui kohustatud isik elatist maksma ei hakka."