Minu poeg elab naisest juba ammu lahus, samas lahutatud nad ei ole. Nüüd tahan kinkida pojale kinnistu koos sauna ja suvemajaga.

Nüüd aga on minu enda naine ja ka mu tütar väga selle vastu, et ma teeksin kinkelepingu oma pojale. Omal ajal sain mina enda isalt selle kinnistu kingiks ja nüüd kingiksin hea meelega oma pojale. Kas selleks on mul vaja abikaasa nõusolekut (allkirja) ja kas on vaja ka tütre nõusolekut? Jurist: "Abikaasade varaühisuse juures ei kuulu ühisvara hulka kummagi poole lahusvara. Lahusvaraks on muu hulgas esemed, mille abikaasa omandas küll abielu kestel, aga tasuta käsutuse, sealhulgas kinke teel."