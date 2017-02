Mul on erastatud korter maal kortermajas, kus on ka korteriühistu. Abiellusin kevadel ja asusin elama abikaasa juurde (180 km kaugusele).

Maal töökohti napib ning ma ei leia oma korterile ostjat. Korteriühistu juhatus ei soovi minu korterit ühistu omandisse. Kas ühistul on õigus keelduda? Mida sellisel juhul üldse teha? Kas pean terve elu selle tühja korteri kütte ja üüri eest maksma? Jurist: "Vana tõde on, et omanikuks olemisega kaasnevad lisaks rõõmudele ka kohustused. Kui oled korteriomanik, pead maksma kõik sellega seotud kulud ja hoidma ruumides minimaalse nõutava temperatuuri. Seda sõltumata asjaolust, kas korterit kasutatakse või mitte. Korteriühistul ei ole kohustust korteriomaniku korteri ostmiseks. Kui ostjat ei leia, võib korterit pakkuda kohalikule omavalitsusele, kuid ka neil ei ole kohustust seda omandada. Viimase variandina annab asjaõigusseadus võimaluse kinnisomandist loobuda ja sel juhul läheb see automaatselt riigi omandisse."