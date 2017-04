Meie kinnistul on praegu kolm omanikku ning kasutusvaldus aastast 1996. Kinnistu suurus on 3 ha.

Kinnistusraamatusse on kantud viited vastavatele notariaalse lepingu punktidele. Seni on maamaksuteade esitatud omanikele ning omanikud on maamaksu ka tasunud. Mure on nüüd selles, et käesoleval aastal esitati meile üllatuslikult maamaksuteade kogu summa ulatuses kasutusvaldajale. Jurist: "Maamaksuseaduse kohaselt peab kasutusvaldusesse antud maa eest maamaksu maksma kasutusvaldaja ning ülejäänud maa eest maa omanik. Ilmselt on probleem selles, et tänavu toimus maamaksu arvutamine maamaksu infosüsteemi kaudu ning sellest on viga sisse tulnud."