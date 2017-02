Minu abikaasa suri ootamatult, samas oli ta pangalaenuga ehitanud korraliku maja, ja seda laenu on tagasi maksta veel vähemalt mitukümmend tuhat eurot. Meil on kaks täiskasvanud poega, kes elavad eraldi.

Jurist: "Kui pangalaen oli abikaasal võetud perekonna vajaduste rahuldamiseks, jaguneb ka laenu tagasimakse kohustus just nii, nagu kirjeldasite – eelduslikult peaks kumbki poegadest tasuma siis ühe kuuendiku."

Viimasel ajal elasimegi koos mehega kahekesi selles majas. Kas on tõesti nii, et mina pean nüüd üksi selle laenukohustuse endale kaela võtma? Või saab laenu jagada samal põhimõttel, nagu majagi nüüd pärandades jaguneb, et pool majast jääb mulle koos alalise elamisõigusega ja ülejäänud pool jaguneb minu ja kahe poja vahel.