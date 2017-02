Eesti õigusruum on jõudnud põnevasse ajajärku, kus kohtusüsteem näeb võimalust võlgnik kohustustest vabastada.

Etteruttavalt võib öelda, et midagi kiiret või hõlpsasti läbitavat selles protsessis siiski ei ole ning elatisevõlgadest niimoodi lahti ei saa. Kujutame ette, et lahke ja jõukas äiapapa käendab tegusa väimeespoja ärisid. Tollel on geniaalne äriidee, kuid puudub raha selle elluviimiseks. Paraku selgub mõne aja pärast, et äriidee siiski nii geniaalne ei olnudki ning ettevõte peab tegevuse lõpetama. Pank aga tahab laenu tagasi ning pöörab pilgu käendaja poole. Nädalatega saab jõukast ning heausksest äiapapast pankrotistunud võlgnik ning halvimal juhul täielik inimvare. Siiani on võlgniku, milleks käendaja muutub, vabastanud võlast vaid surm.