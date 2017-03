Elan küla serval suhteliselt omaette, ehkki külatee käib läbi minu õue. Nüüd on meist tahapoole elama asunud uus pere, kes ostis ära vana talumaja ja on seda renoveerinud.

Tema ainuke ligipääs majale käib läbi meie õue. Kuna liiklus on nüüd tihenenud, segab see minu igapäevaelu. Kuidas saan naabri käest hüvitist küsida? Kas see on üldse võimalik, kuna tegu on siiski juba varem kasutuses oleva külateega, ehkki asub minu krundi peal? Kuidas seda asja ajada? Kas vallavalitsuse kaudu? Jurist: "Vastavalt asjaõigusseadusele ja ka õiguse üldpõhimõtetele saab teisele isikule kuuluvat asja, sealhulgas ka erateed, kasutada üksnes omanikuga kokku lepitud tingimustel ning üldjuhul tasu eest. Kahtlemata on igal osapoolel oma arusaam õiglase tasu suurusest ning praktikas tuleb arvesse võtta iga olukorra konkreetseid asjaolusid."