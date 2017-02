Maalehe seaduseküljel ilmunud, tööinspektsiooni transpordi järelevalve talituse juhataja vastusest ei saanud suurt aru. Jäi mulje, et bussijuht võib töötada iga päev 13–15 tundi väikeste puhkepausidega ja ilma puhkepäevadeta.

Ehk siis bussijuht saab päevas kodus olla 9–11 tundi, mis sisaldab nii ööund kui ka koduseid toimetusi. Kui tööpäev algab kell 5 hommikul, lõpeb see õhtul kell 21. Pärast sellise seaduse lugemist ei tundu bussisõit üldsegi ohutu. Pole ime, et viimasel ajal on sagenenud õnnetused bussidega. Jurist: "Bussijuhtide tööaja arvestuses on tõepoolest mitmeid keerukaid nüansse, mida aga kindlasti arvesse tuleb võtta. Bussijuhi tööpäev võib tõesti kujuneda 13–15 tunni pikkuseks. Selle ajavahemiku sees võib sõiduaega olla aga 9–10 tundi. Bussijuht peab iga nelja ja poole tunni järel tegema vähemalt 45minutise katkematu vaheaja."