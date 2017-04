Mismoodi peab välja nägema ja kuidas kuulutatakse välja ettevõtte pankrot? Firma omanik võttis kõik oma ettevõtte nime kandvad sildid maha, sest tema enda jutu järgi on pankrot.

Ei olnud pankrotihaldurit ega saadetud osanikele ühtki teatist. Hakkasime selle kohta pärima, aga omanik vastas, et tal on raha otsas, ja sellega oligi kõik. Pani oma firmale teise nimega sildi üles ja töötab edasi. Mida peavad osanikud nüüd tegema? Jurist: "Kui küsijad on osanikud, on neil õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega. Küsimuses kirjeldatud tegevusest lähtuvalt on alust arvata, et selline tegevus ei ole õiguspärane. Tsiviilseadustiku kohaselt, kui on ilmne, et juriidiline isik on püsivalt maksejõuetu, peavad juhatuse või teda asendava organi liikmed esitama kohtule pankrotiavalduse."