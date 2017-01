Heauskselt ostsin pööningukorteri pangalaenuga. Tegu on korteriühistuga, kus majas ehitati välja pööningukorrus. Sealt müüdigi mulle korter. Nüüd tuleb välja, et sellel nn pööningukorteril puudub osa ametlikke dokumente.

Mida teha? Kas kaevata korteriühistu esimees või sellise korteri müüja kohtusse, et mind niimoodi peteti? Või nõuda korterimüüjalt raha tagasi? Jurist: "Pööning, nagu ka kelder, kuulub kõigile selle maja korteriomanikele ühiselt – seega saavad vaid omanikud otsustada uute korteriomandite moodustamise nende pindade arvelt. Korteriühistu on loodud vaid elamu valitsemiseks ja sellel ei ole õigust teha tehinguid kinnisvaraga. Kasutusloata korterit saab küll müüa, kuid ei tohi kasutada, sest pole kontrollitud selle nõuetelevastavust ja ohutust. Kui keegi on kedagi petnud, saab nõuda kahjude hüvitamist, mis seondub lisatöödega, või ka lepingust taganeda ning nõuda tasutud ostuhinna tagastamist."