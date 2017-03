Elan ja töötan Soomes, aga olen kuulnud, et eelmisel aastal muudeti midagi Euroopa Liidu pärimisseaduses.

Palun selgitage, mida see tähendab ja mida annab nendele eestlastele, kes töötavad nüüd mujal Euroopa riikides ja on sinna soetanud juba ka mingit vara. Samas osa perest on Eestis. Jurist: "Piiriülestes pärimisasjades kehtib alates 17. augustist 2015 Euroopa pärimismäärus. See akt ühtlustab Euroopa Liidu riikide vahel õiguse valikut ja asjaajamist, laienedes täiel määral nii Eestile kui ka Soomele. Varem olid kerged tekkima konfliktolukorrad, kui suri eri riikidega seoseid omanud pärandaja. Vara kahel maal, ühe riigi kodakondsus, teises riigis elukoht. Millise riigi seaduste järgi, kus ja kuidas tuleks kindlaks määrata pärijate ring?"