Mida teha, kui pärisin pool korterit, kus juba elab inimene sees? Mina sinna enam ei mahu ja poolt korterit ka müüa ei saa.

Käin teisele pärijale peale, et maksku mulle pool korteri hinnast välja, aga tema venitab. Kui kaua ta võib venitada? Kas on ka mingi tähtaeg, mis aja jooksul ta peaks mulle maksma poole korteri hinnast välja? Või pean tõesti pöörduma kohtusse, et selle kaudu oma osa nõuda? Kui kohtusse pöörduksin, kui suured võiksid orienteeruvalt olla kohtukulud? Jurist: "Asjaõigusseadus annab õiguse nõuda, et korteri osa ostaks välja sellest rohkem huvitatud kaasomanik ehk siis tegelik kasutaja. Kui ta seda ei soovi, tuleks kogu korter müüa ja raha jagada."