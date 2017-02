Hiljuti võeti täiendavalt kaitse alla lendoravate püsielupaigad ning sellega seoses pandi piirangud meile kuuluvate metsakinnistute kasutamiseks.

Riigi esindajad väidavad, et kinnistute riigile võõrandamine võtab aega kaheksa-üheksa aastat. Saadaolevad võimalikud kompensatsioonid ei ole mõistlikud ega rahulda omanikke. Ka ei ole enam võimalik kinnistut võõrandada vabalt kehtivate turuhindade alusel. Kas selline olukord on mõistlik ja millised võiksid olla meie võimalused? Jurist: "Kindlasti ei ole selline olukord mõistlik ja tegelikult on praegu kehtivad seadused vastuolus põhiseadusega."