Viimasel ajal reklaamivad end ja kutsuvad oma liikmeks astuma hoiu-laenuühistud, lubades hoiuselt küllalt suurt tulu võrreldes kommertspankade omaga.

Kas neid hoiu-laenuühistuid võib usaldada ja mida peaks teadma ühistutest? Jurist: "HLÜ erinevus kapitaliühingutest on see, et ta teenindab eeskätt oma liikmeid omahinnaga. Tulud jaotatakse liikmete vahel ning raha ja ressursid ringlevad ühistu liikmete huvides suhteliselt suletud süsteemis. Seega peab HLÜ ise tagama finantssuutlikkuse ja piisavad tagatised. Mõistlik oleks valida selline HLÜ, mis kuulub Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu."