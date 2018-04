Peaaegu kolmandik Eesti elanikkonnast põeb kõrgvererõhktõbe ning üle poole kõigist surmadest on põhjustatud südame-veresoonkonna haigustest. Ida-Tallinna Keskhaigla kardioloogiakeskuse juhataja, südamearst Tiina Uuetoa selgitab, miks on Eesti südamehaiguste riskiriik ning miks vahel pealtnäha terved inimesed sportides surevad.

„Väga sageli arvatakse, et äkksurm ähvardab neid, kes on paksud, suitsetavad, kellel endal ja kelle vanematel on või oli kõrge vererõhk,” ütleb Tiina Uuetoa. “Jah, sellistel inimestel on kõrgem risk saada südameinfarkt ja selle esmaseks avalduseks võib olla äkksurm. Geneetiline äkksurma risk on aga hoopis midagi muud.”

