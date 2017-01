Turumaastikul tuleb põnev aasta – avatakse kaks uut turgu. Konkurents klientide pärast muutub tihedaks, aga toob ka need inimesed turule, kes seni sinna sattunud pole.

Mullu oli Eesti suurematel turgudel palju ümberkorraldusi. Tänavu need jätkuvad. Veebruaris võisid tallinlased nautida Balti Jaama turu asemel tekkinud ajutise Depoo turu avamist. Endises rongide remondi depoos asub turg kuni uue Jaama turu hoone avamiseni selle aasta mais. Aprillis suleti ajutiselt ehitustööde ajaks Pärnu turuhoone. Viljandi turul said eelmisel suvel paika uued väliletid, millest osa on põranda ja katusega. Valga turu müüjad kolisid suvel Säästumarketi kõrval asuvast väikesest ruumist juba varem turuhoonena kasutuses olnud avaramasse hoonesse sealsamas lähedal. Tartu suurt ja avarat turuhoonet ootab ees uuenduskuur selle aasta teises pooles. Vaata ka hinnavõrdluse tabelit turgudel!