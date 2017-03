Viies aastaaeg Saksa­maal algab 11.11. täpselt kell 11.11 ja tähendab, et alanud on karneval, mis oma täisjõu saavutab vastlateks.

Päriselt algab karneval ehk Fasnet neljapäeval enne tuhkakolmapäeva. Igas regioonis on oma kostüümid, oma traditsioonid ja tähendused. Kui saabub päev nimega Schel­le­mendig, jäävad väga varasel hommikutunnil ainult küünlad valgustama tänavatele tulnud valgesse riietunud inimesi. See on vastlapäeva esmaspäev, kui tänavatel on valgetes öösärkides ja pikkade öömütsidega inimesed, käes kastrulid ja lusikad – kõik, millega saab lärmi teha. Rongkäigu keskmes tirivad nad suurt voodit. Igal tänavanurgal tõuseb voodist valge kuju ja hüüab salmi, peletades talve. Nii on see aga ainult mägede vahel linnakeses nimega Wolfach. Teistes paikades on teistsugused traditsioonid, seal kantakse kostüüme, mis olid tavaks juba sajandite eest. Tavaliselt on maskid valmistatud paberist või savist, tihti voolitud ka pärnapuust. Päris koledad on kuradid, kelle kostüümid on mõnikord lausa sadu aastaid vanad – kurat on üks vanemaid karnevalifiguure.