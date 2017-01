Alates sellest nädalast on kõigil Eesti maakondadel võimalus oma tublimaid külakogukondi tunnustada ja esile tõsta ning aidata valida aasta küla 2017.

Iga maakond saab esitada ühe küla, aega selleks on 1. märtsini. Seejärel on kandideerivatel küladel maikuuni aega ennast oma kodulehel avalikkusele tutvustada ja mais-juunis külastab kõiki valimiskomisjon. Võitja kuulutatakse välja 4. augustil Eesti külade maapäeval Viljandimaal Vana-Võidus. Ka tänavu panustab aasta küla valimisse rahvusringhääling: kõiki kandidaate tutvustatakse “Terevisioonis” ning rahvahääletusel selgub ka vaatajate lemmikküla. Aasta küla valitakse üle kahe aasta ja alati on valimiskomisjonis olnud ka Riigikogu esimees.