Projekti võtmeisikud, kes kõnelesid Riias Rail Balticu foorumil, on veendunud, et kolme riiki läbiva kiirraudtee rajamine on muutunud pöördumatuks.

Läti peaminister Māris Kučinskis ütles nädala algul toimunud üritusel, et Rail Baltic on üks olulisemaid infrastruktuuri projekte Euroopas ning see asub kindlal majanduslikul vundamendil. “See projekt tuleb,” kinnitas ka Leedu transpordi- ja sideminister Rokas Masiulis. Euroopa Komisjoni transpordidirektoraadi investeeringute üksuse direktor Herald Ruijters lisas, et praegu pole enam küsimus otsuse tegemises. “Me oleme läbinud punkti, kus see on muutunud pöördumatuks,” ütles ka kolme Balti riigi ühisfirma RB Rail ASi tegevjuht Baiba Rubesa. “Rail Balticu mõjualas asub 19% Euroopa Liidu territooriumist ning 10% elanikkonnast, kaks miljonit väike- ja keskmise suurusega firmat ning 600 kõrgkooli,” rääkis Rubesa. Eesti majandusminister Kadri Simson lausus, et Eesti valitsuse äsja kinnitatud eelarveprioriteedid tagavad Rail Balticule meiepoolse rahastamise. Tema oli ka ainus Balti riikide minister, kes mainis oma riigis tegutsevate aktivistide vastuseisu projektile. Baiba Rubesa ütles, et ta ei tea, mis juhtub pärast 2020. aastat, kuid eelkõige tuleb ära kasutada see euroraha, mis on Rail Balticule juba eraldatud. Projektis osalevatel riikidel tuleb näidata, et tegu on projektiga, mis on ELi finantseerimist väärt ka edaspidi. Kui ELi raha aga enam ei tule, peab rahastamiseks otsima teistsuguseid lahendusi.