Eesti suurim jaekauban­dusgrupp Coop Eesti teatas esmaspäeval, et ostab Moskva Pangale kuulunud Eesti Kre­diidi­panga aktsiad ja hakkab igapäevaseid pangateenuseid pakkuma maapiirkondades üle Eesti.

Juba praegu on Coop Eesti maapiirkondades kogenud pangateenustepakkuja – nii saab kõigis Maksimarketi, Konsumi, A ja O kauplustes Säästukaart Plussiga välja võtta sularaha, osa poode annab ka väikelaenu ja lubab tarbijatel sisseoste teha järelmaksuga läbi tütarettevõtte Coop Finants. Nüüd aga ostab Coop Eesti enamusosaluse Krediidipangast, saades seega täieliku õiguse hakata tegutsema pangana ja laiendama pangateenuseid. Coop omandab Krediidipangast enamusosaluse üle 55%, Inbank 25%. Uueks nimeks saab Coop Pank, selle tegevjuhiks Margus Rink. Esialgu jätkab pank tegevust veel Eesti Krediidipanga nime all, välja arendatakse teenused ka elektroonilistes kanalites, alles sügisel alustatakse Coop Panga nime all.