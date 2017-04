Ametnikud on Eesti ELi eesistumise ajaks välja mõelnud ökoinnovaatilise lahenduse, mille ellurakendamine tooks inimestele sama palju kasu kui toiduainete koostisosade teadmine.

Keskkonnateemadest tõstab Eesti oma 72 päeva pärast algava Euroopa Liidu eesistumise ajal ühe peamise teemana esile targa jäätmekasutuse ja ökoinnovatsiooni. Keskkonnaministeeriumi kesk­konnakorralduse osakonna nõuniku Aire Rihe sõnul on nii Eestis kui mujal Euroopas ettevõtteid, kes kord juba kasutatud materjale taaskasutavad päris palju. Seni on nad pidanud näiteks arvuti või telefoni lammutamisel ning enne selle koostisosade uuesti kasutamist ise kindlaks tegema, milliseid plaste, metalle või klaasi neis kasutatud on. See on mahukas ning kallis töö. Kui aga igal tootel oleks küljes ressursipass, siis taaskasutajad seda tööd enam tegema ei peaks – eseme esmatootja paneks teabe, millest toode (olgu see siis arvuti või teksapüksid) koosneb, ressursipassi kirja ja teisene kasutaja saaks kogu info triipkoodilt välja lugeda.