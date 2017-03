Keskmise eestimaalase soovitatava ja tegeliku toitumise vahe, mis kindlaks tehtud toitumissoovituste ja uuringuga, on üpris suur, nagu võib näha ka juuresolevalt pildilt.

Vasakul pool on toodud 2000 kcal päevas tarbiva inimese soovituslik nädalane toidu kogus toidugruppide kaupa ja paremal tegelikult söödud kogus rahvastiku toitumisuuringu põhjal. “Eriti hull on olukord maiustustega, mis tekitavad püramiidile katuse peale,” ütles Tervise Arengu Instituudi (TAI) seire ja hindamise osakonna juhataja Eha Nurk. Magusat süüakse soovituslikust kaks-kolm korda rohkem. Eestimaalased söövad ka liha tunduvalt rohkem, kui tervislik oleks. “Me armastame hirmsasti liha süüa. Liha ja lihatoodete tarbimist tuleks kõvasti vähendada, et jõuda soovitusliku maksimumini,” ütles Nurk.