Kokkuvõtvalt: kui valgus võidab pimeduse, tuleb seda väärikalt tähistada; kolhoosiaegsetest veterinaaridest võiks seriaali vändata; ehime kuuse ja õpetame teistele ka.

Plaan on ehtida kuusk ning rääkida jõuludest ja ehk ka elust niisama. Stardime jalalt, ilma hoogu võtmata. Proua Aime tõttab toast tuppa, suunab fotograafi, korraldab kohvi, tõstab, toob, sätib, suunab. Tema abikaasa Jaan jätab korraks pooleli Švejki juhtumised ja haarab õunakorvi. Suvel käis fotograaf proua viiemeetrist päevalille pildistamas ja ütles tulles, et kuulis paju huvitavat. Endale nime pole Aime Lang teinud mitte päevalilledega ega ka loomalaudas, vaid hoopis õlgedega! Teda on tunnustatud rahvapärandi hoidja ja maakultuuri kandja tiitliga ning käsitööhuvilised peaks teadma Aime loodud Laiuse õletuba. President Rüütel käis õletoas ja kinkis oma pildi, pärast külanaised kirjutasid külalisteraamatusse, et näitus oli väga tore, aga Rüütli pilt ikka kõige ilusam!