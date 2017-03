Kunstnik Enn Põldroos on päritolult küll läbi ja lõhki linnainimene, kuid peagi saab kümme aastat, mil üks paik Mulgimaal ta nii enda külge sidus, et suvekoduks mõeldud talust sai hoopis päriskodu.

Enn Põldroosi linnaelu aega jäävad Eesti Kunstnike Liidu juhiks olemise aastad, poliitikuna Eesti uuesti iseseisvaks aitamine ja ka kirjanikutee algus. Kui küsida vanameistrilt praegu maal valitseva vaimu ja mentaliteedi kohta, selgitab Põldroos, et elades pigem erakuelu, jälgib ta kõike rohkem kõrvalt ega pea ennast eriliseks eksperdiks. Suhted, koosmõju on oluline nii elus kui kunstis. Enn Põldroosi arvates ongi kunsti üks ülesandeid koolitada inimese silma ja mõtet koosmõjusid nägema ning võrdlema. Ta leiab, et värvi väärtus ei peitu eales üksnes temas endas, vaid koosmõjus ümbritsevaga. „Ka siinses pildis püüdsin saavutada nimelt värvidega kujutlust metsa sumedusest, mingist erilisest elulaadist taolises värvikeskkonnas. Ja sellele vastandada kirka, koguni lõikava lagendikuvalguse, milles leiab selgelt loetava koha üksik viljataim. Metsasumeduses oleks see määratud kaduma.“