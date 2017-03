Eesti Maaülikoolis tehtud uurimustöö tulemusest võib järeldada, et praegused bioohutusnõuded meie veisefarmides ei ole piisavad, peatamaks toksoplasma levikut.

Toxoplasma gondii on ülemaailmselt levinud parasiit ja võimeline nakatama kõiki püsisoojaseid loomi. Toksoplasmat kannab umbes 50 protsenti täiskasvanud inimestest, kuid haigussümptomid avalduvad enamasti vaid nõrgestatud organismi korral. Eriti ohtlik on toksoplasmoos aga rasedal, sest võib põhjustada loote väärarenguid või nurisünnitust. Eesti Maaülikoolis uuriti enam kui 3900 veiselt võetud vereproovi ja toksoplasma vastaseid antikehi tuvastati neist 19 protsendil. See tähendab, et neil loomadel on elu jooksul olnud kokkupuude haigust tekitava parasiidiga. Veised saavad nakkuse tõenäoliselt maapinnal pesitsevatest ootsüstidest, sinna satuvad need aga kasside soolestikust. Kaslased on ainsad loomad, kelle organismis Toxoplasma gondii suguliselt paljuneda suudab.