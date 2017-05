Saksa politoloog dr Florian Hartleb räägib oma uue raamatu põhjal, miks populism ja eliidivastasus Euroopa poliitikas nii populaarseks on muutunud.

2016 oli populismi ja tõejärgse poliitika aasta. Toimus liiga palju negatiivseid kampaaniaid, eriti Euroopa Liidu vastaseid kampaaniaid nii põgenikekriisi kui terroristlike rünnakute valguses, samuti oli suur sotsiaalmeedia mõju. Lisaks pälvisid populistid rohkesti toetust. Austrias oleks Vabaduspartei kandidaat Norbert Hofer peaaegu presidendiks tõusnud. Hollandis ei saanud Geert Wilders valimisvõitu, kuid tema sõnum, et nende julgeolekuprobleemide tõttu, mis tulenevad arengutest Türgis ja Lähis-Idas, tuleb keelustada burkad ja karmistada õiguskorda, võeti üle peavoolu erakondades. Kui nood erakonnad võtavad populistliku stiili omaks, võivad ka eliidivastased parteid seda olukorda ära kasutada. Küsimus on, et kas šokk senitoimunu pärast on nii suur, et sellele järgneks uus Euroopat toetav meeleolu, või lastakse populistidel jätkata samal lainel. Maailmakorras toimunud muutused jäävad nagunii. Seda nii Trumpi tõusmise pärast presidendiks kui ka vajaduse tõttu leida Euroopa Liidu jaoks uus kontseptsioon.