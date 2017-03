Tänavune viiruste­hooaeg on suurhaiglad pannud üle vaatama oma voodikohtade arvu.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu möönis, et aasta algus on olnud, võrreldes varasemate aastatega, voodikohtade täituvuse osas tõepoolest rekordiline. Tema kinnitusel samas see ei tähenda, et kõik voodikohad oleks hõivatud. “Kuna peame olema valmis ka suuremateks haiguspuhanguteks, siis on alati ka teatav puhver voodikohtade osas,” selgitas Peedu. Suurema voodihõive üks põhjuseid on see, et ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooni nähtudega abivajajate arv püsib kõrge. Viiruste tõttu halveneb eakamate ja kaasuvate krooniliste haigustega patsientide üldseisund. “See võib olla ka põhjus, miks haiglavoodite täituvus on tavapärasest suurem,” pakkus Peedu.