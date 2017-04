Kui detektoristidest saab lahti politsei ja muinsuskaitseinspektorite abil, siis ablaste hanede põldudelt eemale ajadamiseks on põllumeestel terve arsenal relvi.

Valdur Kivikas on viimased kolm nädalat hommikul tund enne tööd ja õhtul ka tunnikese linnuparvi minema ajanud. “Lased laseriga rohelise täpi haneparve sisse, see häirib neid ja nad lendavad ära,” näitab ta ekstra lindude jaoks soetatud varustust. Kui päike paistab ja laser ei mõju, kasutab ta tulirelva – stardipüstolit, mis teeb ainult pauku. Sellega on aga see häda, et pauk mõjub hirmutavalt vaid siis, kui seda lasta lindude lähedal. Kõige paremini töötavad hoopis ilutulestikuraketid, aga mitte need, mille saab panna tikuga põlema, vaid raketipüstolist lastavad.