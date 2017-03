Eelmise valitsuse kavast viia Tallinnast mujale Eestisse 3300 töökohta on järele jäänud vähem kui kolmandik.

Umbes ühe tuhande töökoha pealinnast ära kolimise asemel on nüüd siiski selgem plaan, mis määratleb ministeeriumide kaupa mujale viidavate kohtade arvu ning ka tähtajad. Uue kava järgi peaksid esimesed töökohad liikuma veel tänavu. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus kolib 15–20 töökohta Tallinnast ära juba suveks, rahandusministeerium viib riigi tugiteenuste keskusest viis kohta ära selle aasta lõpuks. Enamik ministeeriume aga teeb vajalikud ümberkorraldused teoks siiski kas tuleval aastal või 2019. aasta märtsiks ehk järgmisteks parlamendivalimisteks. Samas ei ole kaugeltki kõikidel juhtudel tegu sellega, et konkreetne ametnik kraamib Tallinnas oma laua puhtaks ning tema järgmine tööpäev algab näiteks sama asutuse Viljandi büroos. Et kolimine kulgeks valutumalt, võidakse ära viia vaba töökoht, kuhu värvatakse inimene väljastpoolt pealinna. On ka selge, et ükski ministeerium kogu täiega pealinnast ei lahku ning seega haridus- ja teadusministeeriumi Tartusse kolimise eksperiment jääb esialgu ainsaks omataoliseks.