Tulevikus võiks meil liha asemel krõmpsuda hammaste all kilk ja ritsikas. Pealegi aitaks see vähendada praegust liiga suurt ökoloogilist jalajälge.

Ettevõtja Erlend Sillal tekkis aastaid tagasi Hiinat külastades idee, kuidas leevendada maailma näljahäda. Sealsed rikkalikud õhtusöögid on küll luksuslikud, kuid samas laiuvad restorani kardinate taga rentslid, kust vaesed otsivad ülejääke. “Kuidas seda muuta?” küsis mees ja asus teekonnale, et leida vastuseid. Uganda kooliprogrammi sobiks Erlend Silla sõnul hästi BugBox, putukad kohvris, kelle eest saavad lapsed ise hoolitseda. Korjavad salatilehe ja lemmikud kasvavad, kuni nad lõpuks hamba all krõmpsuvad. “Meil on toidulaud rikkalik, aga kust saavad sealsed lapsed ja noored arenguks vajalikku valku?” küsib Sild. Olgu lisatud, et näiteks lehm saab realiseerimiskõlblikuks umbes poolteise aastaga, putukad aga mitu korda kiiremini – kilk kasvab n-ö täisealiseks nelja, ritsikas kaheksa nädalaga. Esmalt kavatseb Sild rajada putukafarmi Portugali, edaspidi aga Aafrikasse, kuna sealne kliima on veel parem.