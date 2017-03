Lõppenud hundijahi hooajal kütiti Eestis 114 hunti. Jahimeeste hinnangul võiks koostöö arvukuse hindamiseks olla parem ning lubasid võiks saada lihtsamalt ümber jagada.

Eelmisel nädalal avaldas Eesti Päevaleht mahuka tõlkeartikli, kus kirjeldati hundipopulatsiooni kiiret kasvu Soomes ning toodi välja, et piiratud jahivõimaluste tõttu on hunte põhjanaabrite juures juba paarsada. Soomlaste meelest on seda liiga palju. Eesti jahimeestes tekitas nimetatud arv hämmingut, sest Eestis jääb pärast jahihooaja lõppu ringi lippama ligikaudu sama hulk hunte. Kiiremad arvutasid välja, et pindalalt seitse korda väiksemas Eestis peaks siis olema 30 hunti. Keskkonnaministeeriumi jahinduse nõunik Tõnu Traks ütles, et niimoodi Eestit ja Soomet võrrelda ei saa. “Soomlaste peamine huntide arvukuse reguleerimise vahend on siiani olnud salaküttimine,” möönis Tõnu Traks. Seda suhtumist on soomlased kultiveerinud ka Eestis.