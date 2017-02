Seadus lubab ühinevates omavalitsustes korraldada sügisel valimised mitme väiksema ringkonna kaupa. Tegelikkuses enamik liitujaid seda võimalust ei kasuta.

Kui kohalikel valimistel jagada uus sündiv omavalitsus mitmeks valimisringkonnaks, siis see tagab, et uue kohaliku võimu juures jääb rohkem kõlama ka väiksemate piirkondade häält. Seadus nõuab igast ringkonnast vähemalt kolme voliniku valimist. Praktikas mitme ringkonna moodustajaid palju ei leidu. Ka rahandusministeeriumi üllitatud omavalitsuste ühinemise käsiraamat ei soovita liitujatele kohalikeks valimisteks mitut ringkonda moodustada. “Varasemad ühinemiskogemused ja uuringud Eestis ja Lätis on näidanud, et eraldi ringkondade baasil valitud ühendvalla volikogudes kipuvad jääma endiste piirkondade/omavalitsuste suhtevõrgustike vahelised pinged, n-ö piirkondlik egoism,” märgivad käsiraamatu viis autorit. “Samal ajal on vajalik kujundada volikogu ja volinikud, kes keskenduvad uue valla strateegiliste küsimuste lahendamisele ja tervikliku arengu tagamisele.”