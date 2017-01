Järgmisest aastast tõuseb tulumaksuvaba miinimum tänavuselt 180 eurolt 500 eurole. Kes saab sissetuleku mitmest allikast (palgad, lisatasud), maksab riigile kopsaka summa tagasi.

Juba tänavu saavad madalapalgalised taotleda tasutud tulumaksu tagasimakset. Tulumaksureform on praeguse valitsuskoalitsiooni oluline muudatus, jättes rohkem raha madalapalgalistele. Rõõmu teeb see maksureform ka pensionäridele. Samas tegelik tulu selgub alles kord aastas, kui tuludeklaratsiooni esitades on kõik tulud kokku liidetud. Nii võib juhtuda, et paljud inimesed on saanud suurema maksuvabastuse, kui lubab uue maksureformi loogika. Mida siis ette võtta, et rohkem teenivad inimesed ei peaks hakkama tulevikus kord aastas suuri summasid maksu- ja tolliametile tagastama?