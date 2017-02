Poeketid on lahtise kartuli hinna nii alla löönud, et kartulikasvatajad ei saa oma kulusidki kaetud. Tartus on Coop aga hinnasõjast välja astunud.

“Viimased kolm-neli aastat on käinud kartulisõda,” rääkis kartulikasvataja ja MTÜ Eesti Kartul juhatuse esimees Kalle Hamburg. Pesemata ehk must kartul on selline toode, mida saab iga kasvataja pakkuda. See tähendab, et poeketi ukse taga on terve hulk pakkujaid ja nii on võimalik hind alla suruda. Hamburg selgitas, et mõni kett müüb mahtu ja tahab kartuli odavalt kätte saada. Mõnel ketil on lepingulised partnerid ja mõned võtavad kartulit läbi hulgilao. On ka nii, et kui tootja küsib kilo eest 16 senti, siis kett ütleb, et üle 13 sendi ei maksa, muidu jääd ukse taha. Nii et käitumisstiilid on väga erinevad. Kui poes maksab must kartul 19 senti ja pestud kartul üks euro kilo kohta, siis tekib küsimus, kui palju pesemine maksab. Tegelikult müüb kasvataja musta kartulit alla omahinna ja pood paneb sellele tavapärasest väiksema juurdehindluse.