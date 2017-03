Poes karbiga pakutav lõuna- või õhtusöök on praeguseks tavaline, kuid nüüd on võimalik sealt ka valmis hommikuputru saada.

Saarioinen Eesti turundusjuht Taavi Rehepapp selgitas, et mõte valmisputru pakkuma hakata tuli nende emafirmast Soomest. “Seal on valmis- ja mugavustoiduturg kaugemale arenenud ja putrusid on sortimendis rohkem,” märkis ta. Ka Eestis on nad mõelnud kaerahelbe- ja mannapudru peale, et tootevalikut laiendada. Samas tunnistas ta, et pudru puhul on siiski tegu nišitootega, mis ei pruugi masse huvitada. Farmi piimatööstus on turule toonud täistera-kaerahelvestest ning koorest valmistatud õuna- ja jõhvikamoosiga toote. Tõsi, see kannab pudingi nime ja on kaerahelbepudrust kooresem, sobides siiski kenasti hommikuputru asendama. Mõned poeketid pakuvad aga sooja, äsja keedetud putru. Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul tuli ühes nende kaupluses mõte pakkuda hommikuputru, ja kuna see osutus väga populaarseks, võeti ka teiste poodide sortimenti.