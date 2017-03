Kokkuhoidvad ja tegusad kogukonnad tunduvad kõrvaltvaatajale väikeste imedena. Kuidas ja millise hinnaga sellised imed sünnivad? Seda teavad ainult inimesed, kes neid loovad ja püsti hoiavad.

Eestimaa. Kuusalu vald. Juminda poolsaar. Kümme küla. 350 inimest. Parim kogukond maailmas. Meie edulugu algas kümmekond aastat tagasi koletust kuriteost, relvastatud kallaletungist süütule inimesele tema enda kodus. See sündmus liitis seni omaette, pigem kultuuri- ja pärandkultuurimaastikul tegutsenud rannakülad korrakaitsele. Sündis kogukondlik korrakaitsepatrull. Üsna loomulikult järgnes sellele mõne aasta pärast vabatahtlik merepääste. Me hoolime rannakeelest – kes mõistavad, need räägivad ja õpetavad teistelegi – ning kohalikust kultuuripärandist; seisame selle eest, et loodus puutumatu püsiks, kuid et inimesed ei peaks Lahemaa rahvuspargi territooriumil elama nagu vabaõhumuuseumis. Teeme kõik asjad ise, kohvikust koolini, kartulivõtust kalapüügini.