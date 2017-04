Suisa Viljandi külje all Mustkülla viiva kruusatee lähedal elavad inimesed on juba aastaid sõdinud maanteeametiga, et see riigile kuuluv tee mustkatte alla viidaks. Paraku langevad nad ses pingereas aina tahapoole.

Tänavune talv ja kevad ei ole autoteid säästnud. Pea igast Eestimaa nurgast on kuulda, et nii hullud pole need ammu olnud. Iseäranis hädas on inimesed, kes suuremale maanteele saavad üksnes kruusateed pidi. Kui vihmaga kaasneb lisaks aukudele muda ja pori, siis kuival ajal on põhimureks tolm. Kõneksolev kruusatee algab kaks kilomeetrit Viljandi linna piirist ning seda on kaheksa kilomeetrit, kuni Suure-Jaani valda jäävas Metskülas mustkattega tee vastu tuleb. Vahelaane talu peremees Ako Luts on Viljandi–Metsküla riigimaantee nr 24 150 mustkatte alla viimise eest võidelnud veerandsada aastat. Mees tassib lauale mitu kilo kaaluva kirjavahetuse ametkondade ja ministritega ning ütleb, et nende vastuste põhjal võiks suisa raamatu kirjutada. Enamik vastuseid on äraütlevad.