Rakvere Teater on läbi aastakümnete pidanud läbirääkimisi isepäise naabriga, kelle elamu on ohuks turvalisusele.

“Oli asja ka või?” küsib habetunud isand kahtlustavalt, vaadates külalisi viltuvajunud ukselt. Maja tema ümber näib püsti püsivat üksnes tahtejõu najal. Kas püsikski püsti, kui seda ei toetaks teatri välissein? Kui sellest hoonest peaks puhkema kahjutuli, on leegid paukselt teatri väikese maja katuse all, majas võib etenduse ajal viibida kuni 150 inimest. Kogu kompleksis on täissaalide õhtul kuni 1000 inimest. Alates läinud sajandi üheksakümnendate lõpust, kui teater alustas kunagise mõisa kõrvalhoonete, toonaste viinaladude ümberehitamist, on teatrijuhid Indrek Saar, Joonas Tartu ja Velvo Väli hädas naabriga. Toivo Mölderi mitte just kõige paremas seisus 60ruutmeetrine eramu on tulekahjusid kogenud teatrile praegugi tuleohuks. Samuti pole võimalik tuletõrjeautoga liikuda läbi eramu krundi teatri peamaja juurde, kui hädaolukorras vaja peaks olema.