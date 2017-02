Sel suvel algavad tööd, et tuua Tallinna–Pärnu–Ikla maantee liiklusse leevendust lisaradade näol, kuid teed kogupikkuses neljarajaliseks ehitada plaanis ei ole.

Kuigi on räägitud ka võimalusest ehitada maantee täies ulatuses neljarajaliseks, siis hetkel sellist plaani pole. Nädala alguses maanteeameti esindajatega kohtunud majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson ütles Maalehele, et praegune plaan seoses Via Balticaga näeb ette selle tee lõiguti neljarajaliseks muutmist ning seda peamiselt Tallinna ja Pärnu ümbruses, kus liiklussagedus on üle 11 000 sõiduki ööpäevas. „Ülejäänud maantee on plaanis teha 2+1 arvestusega ehk kolmerajalisena, esimesed lõigud sellisena on töös juba 2017. aastal,“ sõnas ta. Kolmerajaliseks saavad lõigud, mille ehitus tänavu plaanis, on Ääsmäe-Kernu (9 km), Kernu ümbersõit (5 km) ja Nurme õgvendus koos silla ehitusega (3,8 km).