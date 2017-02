Toomkiriku rõdu seest leitud lippu varjutab saladuseloor – mis otstarbeks võis olla vaja trikoloori, mille küljepikkus ulatub nelja meetrini?

Tagantjärele on aega keeruline määrata, kuid arvatavasti juhtus see 1983. aastal. Tallinlane Peeter Vardja tegi kahe töömehega toomkirikus töid keskkütte panekuks. Teised kaks keevitasid, tema pani torusid kokku ja puuris nende tarvis auke. Torud pidid jooksma ka läbi rõdu, kuid seal jäi puurimisel midagi ette. Põrandat lahti võttes leidis mees sinna peidetud kaks Eesti lippu. Leidu algsesse kohta jätta ei saanud, ammugi mitte ametlikult sellest teatada. Hingevärinal viis mees lipud koju, kus need hoolikalt peideti. Välja tuua tihati alles siis, kui iseseisvus juba kindel oli. Koju jäänud lipu mõõtmed on 2 × 4 meetrit. See viitab aga, et majalipuna trikoloor kasutusel ei olnud. Ent kes ja milleks säärase suure lipu õmmelda võis?