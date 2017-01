2016. aasta 11 kuu statistika näitab, et varavastaste kuritegude arv on võrreldes varasema aastaga oluliselt vähenenud, hüppeliselt on suurenenud aga arvutikelmuste osakaal.

Varavastaste kuritegude hulk vähenes politsei kogutava statistika kohaselt aastaga 16 protsenti. Nii vargused eluruumidest, sõidukitest kui ka kaubanduskeskustest – kõigi puhul on olnud märgatav vähenemine. Eriti suures languses on sõidukitest vargused. Samuti oli 2016. aastal vähem röövimisjuhtumeid. Röövimiste statistika alla lähevad näiteks relvaga, maskiga jne röövimised, vähenenud on kõik röövimiste alaliigid. Väärtegude statistika näitab aga seda, et aasta lõpuks jäi ilmselt juhtumite hulk samale tasemele, nagu see oli eelnenud aastatel. Politseil on plaanis 2017. aasta aprillis teha uuring, et mõista, kas kuritegevus on ka tegelikult vähenenud või on inimesed hakanud hoopis ise vähem kuritegevusest teatama. Inimeste majandusliku olukorra stabiliseerumine mõjutab seda, kuidas kuritegevusest politseile teada antakse.