Kuigi valitsus kinnitas Tartumaal ühinevate Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade tulevaseks nimeks Kastre, ei ole see paljudele vastuvõetav, sest kolme valda ühendab ajalooline kihelkonnanimi – Võnnu.

Kastre on pisike küla Mäksa vallas, mis ühinevate valdadega kuidagi ei seostu. Aga Võnnu kihelkonnal, mille aladel ühendvald tekib, on ajalugu ja inimestele tähendus. Detsembri alguses peetud rahvahääletusele Võnnu nime varianti volikogud välja ei käinud. Pakuti vaid Kagu-Tartumaa ja Kastre, ning võidu sai Kastre. Seejärel hakkasidki kolme valla entusiastid koguma allkirju Võnnu nime toetuseks. Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni esimestel koosolekutel leppisid kõik osapooled kokku, et ühegi eksisteeriva omavalitsuse nime uue omavalitsusüksuse nimena ei kasutata. Selle eesmärk oli kohelda ühinevate valdade elanikke võrdselt. Maaleht tegi nädal tagasi kolmes ühinevas vallas tuuri, ning raske oli leida, kes Võnnu nime Kastre asemel ei tahtnuks. Tõsi, oli ka mitmeid, kel ükstapuha, mis nimeks saab.