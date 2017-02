Maalehe ilmatargad üle Eesti vaatasid oma märkmeid ja ennustavad nüüd, milline tuleb kevad sel aastal nende kodupaikades. Kokku pakume kümmekond tarka pilku saabuvatele kuudele.

„Mul hakkasid lumikellukesed maja lõunapoolses küljes vundamendi ääres juba õitsema!“ räägib Pärnumaal askeldav Ilmar Tiismaa. „Suurt kevadet ei paista veel pea,“ arutleb praegu Tartus pesitsev saarlane Margus Arge. „Varajast kevadet ma ei näe, talv hakkab nüüd veebruari lõpus – märtsi alguses tulema,“ ennustab Ülo Roosnurm Harjumaalt. „Märts veel õiget kevadet ei too, kuu esimene pool kuni keskpaigani välja on kindlasti talvine,“ ennustab Arvo Saidla. „Kevad ongi juba käes. See on varane kevad, aga ta jääb vinduma,“ arutleb Aarne Ots Viljandimaalt. „Sooja talve toonud õhuvoolud hakkavad lähipäevil suunda muutma ning märts tuleb jahe, kuid mitte eriti lumine,“ ennustab Enno Kalde Võrumaalt. „Kevad on võib-olla käeski juba, hilissügis läks sujuvalt üle varakevadeks,“ mõtiskleb Tartumaa ilmatark Einar Laretei.