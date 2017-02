Märtsist alustab lisaks iganädalasele Targu Talitale ilmumist ka samanimeline ajakiri. Seda saab alates järgmisest nädalast osta kaupluste perioodikaletist. Nõuandemagasin hakkab ilmuma neli korda aastas, igal aastaajal.

Esimese Targu Talita ajakirja kaas

Kevad on peagi käes ning kõikidel aia- ja koduomanikel mõtted juba külvikastide juures ning peenarde vahel. Selles kirevas maailmas on lihtsam orienteeruda, kui leidub usaldusväärne nõuandja, ja seda on Targu Talita juba kaks aastakümmet olnud.

Ajakirja on koondatud aastakümnete jooksul läbi proovitud ajatud nõuanded, mida ikka ja jälle tasub lehitseda, et nende järgi toimida.

Kevadsuvised aiatoimetused on keskne teema ka meie kevadnumbris. Kogemustega aednikud jagavad ajakirja lehekülgedel praktilist nõu, kuidas külvata, istutada ja hooldada suvelilli ning rajada lillekaste, milliseid ürte ja köögivilju tasuks sel aastal katsetada ning mida tuleks kevadel ilupõõsastega ette võtta.

Aastate jooksul on lugejad kõige enam esitanud taimekaitse ja agrotehnika alaseid küsimusi. Seetõttu olemegi mahuka osa ajakirjast neile teemadele pühendanud ja anname soovitusi, mida tasuks just kevadhooajal kõrva taha panna.

Lisaks leidub ajakirjas nõuandeid, kuidas seada kodu kevadekorda ning reipamat enesetunnet saavutada.

Suve hakul ilmuvast numbrist leiab häid ideid hoidistamiseks ja kasulikke köögitarkusi, retsepte ning soovitusi tervislikuks ja täisväärtuslikuks toitumiseks.

Sügisnumbris kirjutame pikemalt tegemistest püsilillepeenral ning anname hüva nõu marja- ja viljapuude kasvatamiseks ning hooldamiseks.

Talvise tubase hooaja peateemadeks on käsitöö ja meisterdamine.

Põhiteemade kõrval jagame ajakohaseid majapidamisnõuandeid, retsepte, meisterdamis-ideid, soovitusi tervise turgutamiseks ning vormisolekuks.

Targu Talita ajakiri jääb kõikides oma nõuannetes praktiliseks, säästlikuks, taaskasutust ning esivanemate tarkusi hindavaks.

Siit leiab tarvilikku nõu toimetusteks iga aia- ja koduomanik ning laiemalt iga inimene, kes tahab oma kätega enda ümber kauni ja mugava ümbruse luua ning reipalt ja tervislikult elada.