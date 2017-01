Kui teadus püüab näha tulevikku, kõnnib ta köiel. Siin toodud ennustused põhinevad maailmas tunnustatud teadlaste arvamusel.

Kas inimest huvitab ainult söök, tervis, seks ja homne ilm? Ei, inimest huvitab jätkuvalt, kas universum on lõplik või lõpmatu; kas lisaks meile on olemas veel intelligentset elu; kas inimesel on vaba tahe ja milliseks inimene tulevikus muutub – kas asendab teda näiteks tehisintellekt, areneb ta küborgiks, kellel jaokaupa asendatakse organid tehislikega või areneb tema aju. Sellest sõltuvalt ennustab ta ka teaduse arengut. Üks väga oluline avastus, mis seadub universumisse puutuvate küsimustega, oli möödunud aastal gravitatsioonilainete eksperimentaalne kinnitamine kahest mõõteseadmest koosnevas eksperimendis LIGO. Kui gravilainete püüdmine muutub erakordsest sündmusest astronoomidele tavaliseks, saab universum meie jaoks läbipaistvamaks nii mineviku, Suurest Paugust pärinevate gravilainete suunas kui ka tuleviku, mustade aukude tekke ja universumi piiride suunas.