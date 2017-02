Pühapäeval täitub 30 aastat Mihhail Gorbatšovi saabumisest Tallinna. Eesti NSVs käis NLKP KK I sekretär enne seda vaid 1955. aasta juunis, ja siis ka poolsalaja. Mitmed seigad peasekretäri kolmepäevasest siinviibimisest jõuavad tänases Maalehes avalikkuse ette esmakordselt.

Aegade algusest on kõikjal kombeks külalisi lahkelt vastu võtta ning neile ikka kõige paremat näidata ja pakkuda. See on loomulik ja inimlik. Kui pahatihti ettetulevad ülepingutamised kõrvale jätta.

1987. aasta veebruari algupoole sai selgeks – NLKP Keskkomitee peasekretär Mihhail Gorbatšov tuleb Riiga, et sealsele parteijuhile Boriss Pugole erilise lugupidamise märgiks tema viiekümnendal sünnipäeval 19. veebruaril isiklikult Lenini orden rinda panna. Jah, samale Pugole, kes neli aastat hiljem augustipäevil kuulus siseministrina erakorralise seisukorra komiteesse ning kes 22. augustil leiti kindralpolkovniku mundris oma Moskva korterist surnuna, kuulihaavad peas.