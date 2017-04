Aina rohkem räägitakse sellest, et sööme liiga palju valget suhkrut. Samas on juba aasta jagu poodides saadaval suhkruta valmistatud moos, mis ei lähe müügiks nagu soe sai.

“Eestlane ei ole seda veel avastanud,” tõdes Tartumaal asuva ASi Rõngu Mahl tegevjuht Anu Annus. “Üks on see, mida räägitakse, ja teine see, mida tegelikult ostetakse,” lisas tootmisjuht Heli Käsper. Samas on nii meil kui ka mujal maailmas aina rohkem suhkruhaigeid ehk diabeetikuid, kes võiksid sellist moosi tarbida. Nagu ka inimesed, kes hoiduvad valgest rafineeritud suhkrust ja seda sisaldavatest toodetest. Metsmustikatest valmistatud moosis on aga nii hapu kui ka magus maitse kenasti olemas ja tasakaalus. “Nipp on selles, et oleme õhu välja võtnud ja seetõttu säilivad mahlad ilma säilitusaineteta,” selgitas ettevõtte juht.