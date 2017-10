Järgmisel aastal avaneb ennekõike maaelanikel võimalus saada Kredexist kuni 15 000 eurot toetust, et võtta kasutusele ammendamatu ja sisuliselt tasuta saada olev päikeseenergia.

Uue toetuse taga on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatus pakkuda edaspidi meedet päikeseenergia kasutamise võimaldamiseks.

Kokku on selleks ette nähtud 1,4 miljonit eurot. Täpseid toetuse saamise tingimusi töötab välja SA Kredex, mille kaudu hakkab edaspidi käima ka taotlemine.

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liige Dagmar Mattiisen usub, et mingi efekt sellest toetusmeetmest korteriühistutele ehk ongi, aga kahtleb, kas see hakkab olema nii tõhus, kui valitsus hetkel usub.

“Ma ju käin nende ühistu inimestega kohtumas ning nad ei loobi mind mädamunade ja tomatitega lihtsalt sellel põhjusel, et neil pole neid kaasas,” räägib Dagmar Mattiisen.