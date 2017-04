Enam kui kaks aastat tagasi suletud kaupluse taasavamine on Jõe­lähtme vallas Neemel külaelanikele toonud tööd. Lisaks saab imekaunist taastatud poest osta kohapeal valmistatud kooke.

“Jah, see on tõsi, et poes on meil neli täistöökohta. Neeme ja Ihasalu küla inimesed leidsime – poe juhataja, pagar, müüja. Vaid kokk käib pisut kaugemalt, Kostiverest,” alustab 15. aprillil avatud Neeme poe lugu selle üks omanik Tõnu Vaher. Leti kõrval klaasvitriinis ootavad ostjaid isuäratavad koogid ja saiakesed, mida pagar Annika Moor sealsamas vaheseina taga asuvas igasuguste ultramoodsate seadmetega sisustatud köögis küpsetab. Maaleht maitses tuuletaskuid ja julgeb soovitada. Neeme kauplusehoone on eriline mitte ainult selle poolest, et on tõenäoliselt üks kõige maitsekamalt renoveeritud kauplusehooneid Eestis. Teistest maapoodidest eristab rootsipunast rannaküla poodi seegi, et kõigi akende all on nimesildid. Nende inimeste nimedega, kes poe valmimisele kaasa aidanud, olgu siis ehitajana, projektijoonistajana, kaasamõtlejana või mõne muu olulise rolli kandjana.